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Царьград

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Шугаев: Русские комплексы С-300 «весьма эффективно» защищают иранское небо

Шугаев: Русские комплексы С-300 «весьма эффективно» защищают иранское небо

С-300 подтверждает свои возможности в Иране.Российский зенитный ракетный комплекс С-300, переданный Ирану, зарекомендовал себя с лучшей стороны в условиях реальной эксплуатации.

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