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Орловские новости

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В Орле увеличена площадь межвузовского кампуса ОГУ

В Орле увеличена площадь межвузовского кампуса ОГУ

Площадь комплекса общежитий на 1500 мест в межвузовском кампусе ОГУ имени И. С. Тургенева увеличилась на 505,57 квадратных метров.

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