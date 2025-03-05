В Адыгее активисты «Движения Первых» побывали на экскурсии в отделе полиции Майкопского района

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках проекта «Профэкспедиции», активисты «Движения Первых» образовательного центра № 6 Майкопского района посетили местный отдела полиции.
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