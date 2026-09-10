Собянин: МЦК кардинально изменило транспортную систему столицы 

Московское центральное кольцо (МЦК) 10 сентября отмечает десятилетие со дня запуска. За этот период пассажиры совершили по нему более 1,4 миллиарда поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».