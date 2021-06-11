Две иномарки жестко "поцеловались" на перекрестке в Уссурийске

В Уссурийске на нерегулируемом перекрестке произошла авария. Мужчина-водитель не уступил дорогу, как это требовал дорожный знак, и столкнулся с чужим автомобилем, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.