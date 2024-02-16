Лавров — о стремлении Запада к поражению России: хотите на поле боя — воля ваша

Если страны Запада хотят попытаться нанести России «стратегическое поражение» на поле боя на Украине — это их воля, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой 10-й годовщине госпереворота в Киеве.
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