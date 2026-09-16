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Танылган алып баручы Айдар Садыйков вафат

«Матбугат.ру» танылган алып баручы Айдар Садыйков вафат булуы турында хәбәр итте. Ул күп еллар төрле туйлар, мәҗлесләр, иҗади чаралар алып барды.

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