Немецкий таблоид Bild страдает: Германия якобы «беззащитна» перед «путинской суперракетой «Орешник». Как водится, публикация с претензией на сенсационность, основана на полученных редакциях данных из некоего секретного доклада немецкого МИДа.
В МИД ФРГ решили, что Германия «беззащитна» перед «Орешником». В Бундесвере удивились выводам коллег
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Проверить на практике!
Ответить
16 час.
Ирина Черных
"Теперь Федеральное министерство иностранных дел Германии предупреждает во внутреннем документе: Германия не защищена от этой смертельной опасности» Да уж, это вам придуркам не газопроводы взрывать!
Ответить
15 час.
Балу -
А что случилось?... Вы ж не захотели услышать Россию в декабре 2021 года... Вы не захотели обеспечить мирное сотрудничество и взаимодействие по поддержанию безопасности, а наоборот - продолжили выкармливать бандерлогов и накачивать их оружием... Когда ж уже до вас дойдет, что каждое следующее предложение российского президента гораздо хуже предыдущего?...
Ответить
13 час.
Свежие комментарии