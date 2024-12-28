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  • Валентин Щербаков
    Неужели этому сербу нравиться быть продажной проституткой...Вучич пошел на сб...
  • Балу -
    А что случилось?... Вы ж не захотели услышать Россию в декабре 2021 года... Вы не захотели обеспечить мирное сотрудни...В МИД ФРГ решили,...
  • Юрий анин
    «Мы попали в осин...

В МИД ФРГ решили, что Германия «беззащитна» перед «Орешником». В Бундесвере удивились выводам коллег

В МИД ФРГ решили, что Германия «беззащитна» перед «Орешником». В Бундесвере удивились выводам коллег

Немецкий таблоид Bild страдает: Германия якобы «беззащитна» перед «путинской суперракетой «Орешник». Как водится, публикация с претензией на сенсационность, основана на полученных редакциях данных из некоего секретного доклада немецкого МИДа.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Проверить на практике!
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16 час.
Ирина Черных
&quot;Теперь Федеральное министерство иностранных дел Германии предупреждает во внутреннем документе: Германия не защищена от этой смертельной опасности»                                                                              Да уж, это вам придуркам не газопроводы взрывать!
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15 час.
Балу -
А что случилось?... Вы ж не захотели услышать Россию в декабре 2021 года... Вы не захотели обеспечить мирное сотрудничество и взаимодействие по поддержанию безопасности, а наоборот - продолжили выкармливать бандерлогов и накачивать их оружием... Когда ж уже до вас дойдет, что каждое следующее предложение российского президента гораздо хуже предыдущего?...
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13 час.

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