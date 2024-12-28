"Теперь Федеральное министерство иностранных дел Германии предупреждает во внутреннем документе: Германия не защищена от этой смертельной опасности» Да уж, это вам придуркам не газопроводы взрывать!

Балу -

А что случилось?... Вы ж не захотели услышать Россию в декабре 2021 года... Вы не захотели обеспечить мирное сотрудничество и взаимодействие по поддержанию безопасности, а наоборот - продолжили выкармливать бандерлогов и накачивать их оружием... Когда ж уже до вас дойдет, что каждое следующее предложение российского президента гораздо хуже предыдущего?...