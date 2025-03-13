Рубио: Трамп не намерен начинать новые войны

Он желает завершить все текущие конфликты Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил в интервью испаноязычному телеканалу Fox Noticias, что американский президент Дональд Трамп является лидером, который не намерен начинать новые войны и хочет положить конец всем нынешним мировым конфликтам.