Рубио: Трамп не намерен начинать новые войны

Он желает завершить все текущие конфликты Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил в интервью испаноязычному телеканалу Fox Noticias, что американский президент Дональд Трамп является лидером, который не намерен начинать новые войны и хочет положить конец всем нынешним мировым конфликтам.
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