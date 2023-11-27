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Инна Гончаренко: «Думаю, Косторная и Куница быстрее многих пройдут период скатанности, хотелось бы в это верить. Это пара, которая запоминается»

«Прогресс, что называется, налицо. Алена мне очень нравится, девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком.

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