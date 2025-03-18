Диетолог Соломатина: резкий выход из поста может закончиться госпитализацией

В первые дни после Великого поста важно питаться правильно, чтобы не навредить здоровью. Организм постящихся успевает перестроиться, в нем снижается количество компонентов, которые отвечающих за переваривание пищи животного происхождения, а также уменьшается число ферментов.
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