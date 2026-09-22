RTL Today: американский F-16 разбился возле авиабазы в Германии

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение возле авиабазы Шпангдалем в Германии. Пилот успел катапультироваться перед падением на поле для гольфа у дороги B50.
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