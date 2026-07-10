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Киркоров и Жасмин в парных образах, Алсу — в блестках, а Дубцова — без юбки: звезды на «Белых ночах»

Киркоров и Жасмин в парных образах, Алсу — в блестках, а Дубцова — без юбки: звезды на «Белых ночах»

Артисты подарили Петербургу незабываемый музыкальный вечер. Филипп Киркоров Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Второй день музыкального марафона «Белые ночи», прошедший в Санкт-Петербурге 9 июля под знаком «Звезд Русского Радио», стал настоящим триумфом звезд, достигших музыкального Олимпа.

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