Глава СПЧ раскритиковал идею повышать рождаемость за счет школьниц

Выплаты школьницам по беременности, не повысят уровень рождаемости, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, 26 мая сообщает РИА Новости его слова.
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