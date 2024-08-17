Киевские ставленники в Сумах пытаются выдать удар по военнослужащим ВСУ за «атаку на гражданские объекты» Два года областной центр Украины Сумы был спокойным городом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Киевские ставленники в Сумах пытаются выдать удар по военнослужащим ВСУ за «атаку на гражданские объекты» Два года областной центр Украины Сумы был спокойным городом.
Свежие комментарии