Военнослужащие ЮВО представят трофейную технику ВФУ в рамках форума «Армия-2022» в Ростовской области

Всего на территории ЮВО военно-технический форум состоится на 16 площадках военно-патриотических парков «Патриот» 9 субъектов Российской Федерации на территории ЮВО и российских военных баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.
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