На Угледарском направлении российские войска обстреливают ФАБами украинские позиции в Разливе. В направлении к нему движутся российские части со стороны Ясной Поляны.
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На Угледарском направлении российские войска обстреливают ФАБами украинские позиции в Разливе. В направлении к нему движутся российские части со стороны Ясной Поляны.
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