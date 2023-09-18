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Суперкубок Адриатической лиги. 1/4 финала. «Партизан» – «Мега», «Будучность» сыграет с «Задаром» и другие матчи

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Суперкубка Адриатической лиги. Во встрече сербских команд «Партизан» сыграет с «Мегой», черногорская «Будучность» сойдется с хорватским «Задаром» Суперкубок Адриатической лиги Подгорице, Черногория 1/4 финала Цедевита Олимпия Словения – Игокеа Босния и Герцеговина 18 сентября.

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