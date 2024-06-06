Экзамены — это всегда стресс. Но школа в Воронеже побила все рекорды и перешла все рамки приличия, заставив девочек демонстрировать и даже снимать нижнее бельё, потому что косточки бюстгальтеров "пиликали".
Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"
Комментарии
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валерия
"...Ну, что тут скажешь, Россия — страна контрастов..." Да нет! не контрастов, а терпеливости! Терпим самые идиотские выходки тех, кто вообще не имеет никаких прав находиться н на нашей земле, да еще свои порядки устанавливать! Любишь хиджаб- катись в свою страну и там хоть замотайся в сто метров тряпок!
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7 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Что за власть, о которую любая су@ка аульная может ноги вытереть? Гнать ссаными тряпками этих "ревностных" защитников псевдо-традиций ИГИЛ (террористическая организация, зпрещенная в России). И самих носителей этих никабов, хиджабов - гнать!..
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4 час.
Владимир Петров
Директора жаль. Шмонают строго правильно - а ну как придёт девка со стволом... В таком деле лучше перебдеть. Странно, что в Госдуме заверещали против мер безопасности... Опять "колумбайнов" хотят? Я бы поощрил и директора, и охрану.
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3 час.
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