Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"

валерия "...Ну, что тут скажешь, Россия — страна контрастов..." Да нет! не контрастов, а терпеливости! Терпим самые идиотские выходки тех, кто вообще не имеет никаких прав находиться н на нашей земле, да еще свои порядки устанавливать! Любишь хиджаб- катись в свою страну и там хоть замотайся в сто метров тряпок!

ВУ Владимир Уфимцев Что за власть, о которую любая су@ка аульная может ноги вытереть? Гнать ссаными тряпками этих "ревностных" защитников псевдо-традиций ИГИЛ (террористическая организация, зпрещенная в России). И самих носителей этих никабов, хиджабов - гнать!..