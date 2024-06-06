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Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"

Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"

Экзамены — это всегда стресс. Но школа в Воронеже побила все рекорды и перешла все рамки приличия, заставив девочек демонстрировать и даже снимать нижнее бельё, потому что косточки бюстгальтеров "пиликали".

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Комментарии
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валерия
&quot;...Ну, что тут скажешь, Россия — страна контрастов...&quot;  Да нет! не контрастов, а терпеливости! Терпим самые идиотские выходки  тех, кто вообще не имеет никаких прав находиться н на нашей земле, да еще свои порядки устанавливать! Любишь хиджаб- катись в свою страну и там хоть замотайся в сто метров тряпок!
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ВУ
Владимир Уфимцев
Что за власть, о которую любая су@ка аульная может ноги вытереть? Гнать ссаными тряпками этих &quot;ревностных&quot; защитников псевдо-традиций ИГИЛ (террористическая организация, зпрещенная в России). И самих носителей этих никабов, хиджабов - гнать!..
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Владимир Петров
Директора жаль. Шмонают строго правильно - а ну как придёт девка со стволом... В таком деле лучше перебдеть. Странно, что в Госдуме заверещали против мер безопасности... Опять  &quot;колумбайнов&quot; хотят? Я бы поощрил и директора, и охрану.
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