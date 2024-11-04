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Русская весна

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«Отважные» подняли флаг над Новоалексеевкой к западу от Селидово (ВИДЕО, КАРТА)

«Отважные» подняли флаг над Новоалексеевкой к западу от Селидово (ВИДЕО, КАРТА)

Бойцы группировки «Центр» («Отважные») подняли флаг над Новоалексеевкой, расположенной западнее Селидово.

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