В Китае создали новый тип беспилотника

Беспилотники разделаются во время полета / © Nanjing University of Aeronautics and Astronautics Как сообщило издание South China Morning Post, основное отличие нового дрона в том, что, находясь в воздухе, он может в мгновение ока разделиться на два, три или даже шесть дронов меньшего размера, в зависимости от поставленной задачи.