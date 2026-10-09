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МО РФ: ВСУ потеряли более 520 бойцов с начала окружения в Доброполье в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли более 520 бойцов с начала окружения в Доброполье в ДНР

Военные российской группировки «Центр» уничтожили более 520 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), бронемашину и шесть пикапов в Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР).

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