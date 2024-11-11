Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 11 ноября с 09.00 мин до 12.00 ул. Ленина, 81, городская администрация, аптека Волгофарм, магазин бывший Ман, ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 11 ноября с 09.00 мин до 12.00 ул. Ленина, 81, городская администрация, аптека Волгофарм, магазин бывший Ман, ул.