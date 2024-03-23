❗️ Предварительно, один из террористов, причастный к трагедии в подмосковном «Крокус сити холле», задержан Машина, на которой передвигались подозреваемые, была обнаружена в Брянской области.
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❗️ Предварительно, один из террористов, причастный к трагедии в подмосковном «Крокус сити холле», задержан Машина, на которой передвигались подозреваемые, была обнаружена в Брянской области.