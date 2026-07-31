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Metro Москва

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Арест петербуржца в Москве: мужчина приставал к девушкам и матерился

Арест петербуржца в Москве: мужчина приставал к девушкам и матерился

Останкинский районный суд Москвы приговорил 25-летнего уроженца Санкт-Петербурга к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство: повреждение цветников, приставание к гражданам и нецензурную брань на улице Бутырская.

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