ВСУ угрожают женщинам лишением родительских прав за отказ эвакуироваться

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что силовые органы киевского режима угрожают лишением родительских прав жительницам Черниговской области, которые отказываются покидать свои дома и эвакуироваться.
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