Авторы «Игры престолов» признались, кого из героев сериала «убили» с удовольствием

Некоторых героев сериала «Игра престолов» его создатели «убивали» по ходу сценария с особым удовольствием – об этом они сами рассказали в новом выпуске подкаста Happy Sad ConfusedАвторы сериала Дэвид Бениофф и Д .
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