Весь долг региона составляют бюджетные займы, привлеченные из других уровней бюджетной системы РФ. С начала года погашено 10,09 млрд рублей кредитов, на обслуживание долга израсходовано 552 тысячи рублей.
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