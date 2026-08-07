Юрист рассказала об обязанности работодателя повышать зарплату

Индексация заработной платы с учётом инфляции является прямой обязанностью работодателя, тогда как дополнительное повышение окладов остаётся на его усмотрение, рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.
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