Газовая победа Украины над Россией обернулась изменой

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Владимир Корнилов Как же стремительно на Украине любая очередная "перемога" ("победа") превращается в "зраду" ("измену").
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