Cагa об отце Сникерсе. Ульяна Меньшикова

В те далекие годы, когда симфония Церкви и Государства не достигла мангеймских высот, а больше напоминала скромную венецианскую сюиту , случилась эта смешная история, которая многим может показаться выдумкой, но свидетели этого события еще живы и пока ещё здоровы.