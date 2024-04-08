Смехотерапия
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Смехотерапия

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Cагa об отце Сникерсе. Ульяна Меньшикова

Cагa об отце Сникерсе. Ульяна Меньшикова

  В те далекие годы, когда симфония Церкви и Государства не достигла мангеймских высот, а больше напоминала скромную венецианскую сюиту , случилась эта смешная история, которая многим может показаться выдумкой, но свидетели этого события еще живы и пока ещё здоровы.

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Комментарии
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ИЦ
Игорь Цагадаев
Классно! Посмеялась до слёз😂👍
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14 час.

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