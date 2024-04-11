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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

О чем глава Оренбургской области доложил Путину на оперативном совещании: «Вода прибывает»

О чем глава Оренбургской области доложил Путину на оперативном совещании: «Вода прибывает»

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля, ФедералПресс. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе совещания с Владимиром Путиным, посвященного паводковой ситуации, доложил президенту об обстановке в регионе.

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