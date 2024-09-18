Байден примет президента ОАЭ в Белом доме для проведения переговоров

Президент США Джо Байден примет президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Белом доме для переговоров по различным вопросам, начиная от войны в Газе и Судане и заканчивая экологией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии