Экс-полпред ЛНР Дейнего: "Минск-2" затягивался из-за обсуждения Дебальцево

Одобрение договоренностей по урегулированию в Донбассе 11-12 февраля 2015 года в столице Белоруссии, известные как "Минск-2", затягивалось, поскольку стороны обсуждали вопрос о ситуации в районе Дебальцево.
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