F-16: будут гореть как Leopard

Первая партия истребителей F-16, скорее всего, уже на Украине Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в комментарии Newsweek при этом выразил надежду, что Запад научился не объявлять о новом вооружении», отправляемом на Украину, как делал это ранее.