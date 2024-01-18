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F-16: будут гореть как Leopard

F-16: будут гореть как Leopard

Первая партия истребителей F-16, скорее всего, уже на Украине Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в комментарии Newsweek при этом выразил надежду, что Запад научился не объявлять о новом вооружении», отправляемом на Украину, как делал это ранее.

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