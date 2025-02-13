Названы угрожающие НАТО российские подлодки

19FortyFive: Российские подлодки проекта «Ясень-М» представляют угрозу для НАТО Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», которые могут нести гиперзвуковые ракеты, представляют серьезную угрозу для США и НАТО.
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