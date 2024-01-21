Роналду заявил о потере авторитета премией «Золотой мяч»

Португальский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль‑Наср» Криштиану Роналду заявил, что «Золотой мяч» и награда лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (FIFA) теряют свою авторитет, поскольку не основываются на статистических показателях.