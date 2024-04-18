Собянин: Средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов

Средства от обоих выпусков пошли на закупку 451 электробуса Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня в своем тг-канале, доходы от размещения «зеленых» облигаций Москвы пошли на реализацию экологически ориентированных проектов.
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