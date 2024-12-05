Российский суд оставил основателя РДК без наследства

Суд в Москве оставил основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) без наследства и признал за его матерью право собственности на деньги, которые находятся на счетах ее покойного супруга.