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Российский суд оставил основателя РДК без наследства

Российский суд оставил основателя РДК без наследства

Суд в Москве оставил основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) без наследства и признал за его матерью право собственности на деньги, которые находятся на счетах ее покойного супруга.

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