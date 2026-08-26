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Пункт-А

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В Астрахани сегодня откроют две дополнительные заправки

В Астрахани сегодня откроют две дополнительные заправки

Губернатор Игорь Бабушкин опубликовал обновленный график работы АЗС. К 19 заправкам, указанным в утренней редакции списка, добавились еще две: АЗС «ЛУКОЙЛ» на Рождественского, 2, и АЗС «Газпром» на Минусинской, 1.

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