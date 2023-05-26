Управление временем и задачами с использованием EvaProject

Управление временем и задачами является ключевым аспектом успешного выполнения проектов. Узнайте, как EvaProject (российский аналог Jira) может помочь вашей команде эффективно организовать рабочий процесс и контролировать сроки выполнения задач.
Управление временем и задачами является ключевым аспектом успешного выполнения проектов. Узнайте, как EvaProject (российский аналог Jira) может помочь вашей команде эффективно организовать рабочий процесс и контролировать сроки выполнения задач.
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