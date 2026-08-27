Глава парламента Ирана: план США по изоляции страны не принесет результатов

Достичь успеха по реализациисвоего плана по экономической изоляции Ирана не смогут добиться США, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
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