Глава парламента Ирана: план США по изоляции страны не принесет результатов

Достичь успеха по реализациисвоего плана по экономической изоляции Ирана не смогут добиться США, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в ходе встречи с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.