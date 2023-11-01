Золотой кукиш Путина

В США признали, что Россия мастерски обвела весь коллективный Запад вокруг пальца. Речь идёт о хитроумной операции с золотом, которую филигранно провернули в Кремле, в результате чего Вашингтон попал в крайне затруднительное положение.
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