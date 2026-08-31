Шон Стрикленд заявил, женщины не должны голосовать на выборах: «Они слишком сострадательные»

Чемпион UFC Шон Стрикленд считает, что женщины не должны голосовать на выборах. «Я не говорю, что женщины глупые.
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