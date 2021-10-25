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Контрреволюция Путина: Российскую империю решено восстановить?

Контрреволюция Путина: Российскую империю решено восстановить?

По крайней мере, в памяти народа Владимир Путин публично объявил себя контрреволюционером, поклялся на достойном уровне отметить трехсотлетний юбилей со  дня  создания Российской империи и пригрозил прекращением существования Совету Европу и ОБСЕ.

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