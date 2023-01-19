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В ОМВД России по Малокарачаевскому району КЧР провели стажировку для «Студенческого десанта»

В ОМВД России по Малокарачаевскому району КЧР провели стажировку для «Студенческого десанта»

19 января в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» для студентов КЧР ГБПОО «Механико-технологический колледж» проведена экскурсия в ОМВД России по Малокарачаевскому району.

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