В ОМВД России по Малокарачаевскому району КЧР провели стажировку для «Студенческого десанта»

19 января в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» для студентов КЧР ГБПОО «Механико-технологический колледж» проведена экскурсия в ОМВД России по Малокарачаевскому району.
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