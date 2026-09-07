Cambodia, US Begin Planning For Resumption Of Military Exercises In 2027, Says Cambodian Army Authored by Victoria Friedman via The Epoch Times, The Cambodian army announced it would resume joint military exercises with the United States early next year, in a bid to foster stronger relations nearly a decade since the last bilateral drills were held.
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