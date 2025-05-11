Как будут повышены пенсии работающим пенсионерам в 2025 году: разъяснения из Госдумы

В августе текущего года работающим пенсионерам произведут ежегодный перерасчёт страховой пенсии.Коснётся данный перерасчёт тех, кто в течение прошлого года работал официально, а его работодатели платили страховые взносы.
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