Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 12 ноября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск, в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54 механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области.