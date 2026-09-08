Потери ВСУ за сутки в "котле" в зоне "Севера" составили до 30 военных

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Украинские подразделения за сутки потеряли до 30 военнослужащих в "котле" группировки войск "Север", все попытки прорывов из окружения пресекаются.
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